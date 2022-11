WK in gevaar voor Zuid-Koreaanse sterspeler Son? Spurs-aanvaller moet oogoperatie ondergaan

Zijn club zegt verder niet wat de operatie betekent voor de deelname van Son aan het WK over een paar weken. Met Zuid-Korea zit hij in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op donderdag 24 november de eerste tegenstander in Qatar.



Son is de aanvoerder en absolute sterspeler van Zuid-Korea. De 30-jarige aanvaller debuteerde op 30 december 2010 en staat inmiddels op 105 interlands, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 17 assists.