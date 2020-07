WK-held Götze nu transfervrij: hoe het dramatisch misging voor de ‘nieuwe Messi’

Mario Götze heeft zijn laatste stappen in het Signal Iduna Park gezet. De 28-jarige middenvelder kwam als een komeet en schoot Duitsland in 2014 naar de wereldtitel, maar gleed de laatste jaren steeds meer af. Een reconstructie van een loopbaan die voorbestemd leek voor de wereldtop, maar nu volledig tot stilstand is gekomen.

Beter dan Lionel Messi, man van de wedstrijd in een WK-finale, voorbestemd voor de absolute wereldtop: Mario Götze was het allemaal. Zijn huid was al op jonge leeftijd volledig bedekt met stempels. De goal in de WK-finale van 2014, waarmee hij Duitsland naar de wereldtitel schoot, was voor de voetbalminnende wereld dan ook niet meer dan logisch. Uiteraard was het Götze die scoorde. Hij zou hoe dan ook uitgroeien tot de beste speler ter wereld. Zijn nominatie voor de Ballon d’Or in 2014 was een opmaat voor wat komen ging: eindelijk had Duitsland, na Matthias Sammer in 1996, weer een toekomstig winnaar in de gelederen.

Zo had het moeten lopen. Al vroeg werd Götze gebombardeerd tot de nieuwste generatie toptalenten die de wereld zou gaan veroveren. In 2011 noemde de Duitse legende Franz Beckenbauer hem ‘de nieuwe Messi’ en dé hoop voor het Duitse voetbal. Niets leek een topcarrière hem in de weg te staan. Jürgen Klopp, zijn oefenmeester bij Borussia Dortmund, bestempelde hem als de beste speler die hij ooit had gecoacht. En de Duitse bondscoach Joachim Löw? Die schaarde zich in 2014 achter Beckenbauer, door Götze te vergelijken met Ballon d’Or-veelvraat Messi.

In zijn jeugdjaren was de pijlsnelle ontwikkeling van de Duitser dan ook niet af te stoppen. Het jeugdexponent van Borussia Dortmund doorliep met speels gemak de jeugdelftallen en maakte in 2009 als zeventienjarige zijn debuut voor de hoofdmacht. Twee jaar later was hij met tien doelpunten in een van de drijvende krachten achter het succes van de Schwarz-Gelben, die voor de tweede maal op rij de landstitel veroverden. Het was vlak voor de hegemonie die Bayern München greep en dat was voor een groot gedeelte aan Götze te danken. Dat vond ook Matthias Sammer, directeur van de Duitse voetbalbond. ,,Götze is een van de grootste talenten die Duitsland ooit heeft voortgebracht’’, constateerde hij.

Götze groeide als nog altijd piepjong ventje uit tot de grote meneer in Dortmund. Het bezorgde Bayern München hoofdbrekens: hoe konden zij de landstitel weer naar Beieren halen? De sleutel tot succes moest en zou Götze zijn, die voor de gelimiteerde som van 37 miljoen euro op te pikken was. Bij Bayern München kon hij zijn laatste stappen richting de absolute wereldtop zetten, zo luidde de algemene tendens. Götze kon bovendien gaan spelen onder Pep Guardiola, de coach die hij door de machtige jaren van FC Barcelona zo adoreerde.

Met 27 optredens, tien goals en negen assists draaide Götze een prima debuutseizoen bij Der Rekordmeister. Het bleek de perfecte opmaat voor het WK dat in de zomer van 2014 werd georganiseerd in Brazilië. Duitsland stoomde door naar de finale, die Götze vanaf de bank beleefde. Argentinië was de laatste horde richting de wereldbeker. Götze kwam na 88 minuten binnen de lijnen en kreeg van bondscoach Löw slechts enkele woorden mee: ,,Laat de wereld zien dat je beter bent dan Messi en beslis de WK-finale.’’ Löw werd op zijn wenken bediend met een treffer van de destijds 22-jarige in de 113de minuut. Götze groeide uit tot volksheld in Duitsland. De foto die het duo na afloop schoot, werd gezien als de ontmoeting tussen de beste ter wereld en zijn toekomstig opvolger.

Tot nu toe leest zijn loopbaan crescendo, Götze leek als talent keihard af te stevenen op een plek bij de elite van het mondiale voetbal. Hoe anders is alles zes jaar later, waarin Götze een dramatisch jaar beleefde bij Dortmund. Tot veler verbazing slaagde de middenvelder er niet in door te breken bij Bayern, waarna hij in 2016 besloot terug te keren op het oude nest in Dortmund. Het werd echter nooit meer zoals vroeger. Blessures, een dubieuze stofwisselingsziekte en - pijnlijk genoeg - belabberde prestaties brachten hem in het vergeten voetballersravijn.

Nooit meer werd Götze de onomstreden, onvangbare vlinder die prachtig over de velden fladderde. Vorig seizoen kreeg hij - mits fit - nog geregeld kansen van coach Lucien Favre, dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot drie basisplaatsen in de Bundesliga. Het meest toonaangevende is nog zijn marktwaarde. Op zijn piek waardeerde de website Transfermarkt.nl hem nog in op 55 miljoen euro. Dat bedrag is nu zo gekelderd alsof zijn faillissement als voetballer nadert: met 10,5 miljoen moet hij het zelfs afleggen tegen eredivisionisten Oussama Idrissi (12 miljoen) en Steven Berghuis (11 miljoen).

Löw stak twee jaar geleden de hand in eigen boezem, toen hij Götze mededeelde dat hij niet bij de selectie voor het WK 2018 zou zitten. ,,Ik had hem nooit de nieuwe Messi moeten noemen. Hij stond vanaf dat moment constant in de spotlights. Door mijn vergelijking is er te veel druk op zijn schouders gekomen. De winnende goal maken in de WK-finale kan een enorme last met zich meebrengen.’’

Dat werd de laatste jaren steeds pijnlijker duidelijk. De gloriejaren liggen inmiddels definitief achter hem, dat moge duidelijk zijn. De WK-held en de man die voorbestemd was voor het winnen van de Ballon d’Or bleef dit weekend zelfs buiten de selectie. Het waren zijn laatste minuten op de tribune van 'zijn’ Signal Iduna Park. Vanaf komende woensdag loopt Götze transfervrij de deur uit. Meer en meer is hij de laatste jaren veranderd in een parodie op zichzelf. Nog altijd is de Duitser pas 28 jaar, meestal een leeftijd waarop voetballers de piek in hun loopbaan bereiken. Maar terwijl de echte Lionel Messi op 28-jarige leeftijd 58 keer raak schoot, is de 'nieuwe Messi’ niets meer dan een transfervrije speler die de laatste jaren steeds meer in vergetelheid is geraakt.

