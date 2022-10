WK-deelnemer Australië uit pittige kritiek op Qatar: ‘Velen hebben moeten lijden’

Het nationale voetbalteam van Australië en voetbalbond Football Australia hebben zich vandaag collectief uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. Geen enkele andere deelnemer aan het WK, dat volgende maand begint, liet zich publiekelijk zo kritisch uit over de oliestaat. ,,Het leed dat arbeidsmigranten is aangedaan kan niet worden genegeerd”, stelt de Australische voetbalbond.

Met een verklaring van Football Australia en een videoboodschap waarin zestien spelers van het nationale voetbalteam aan het woord komen, uit Australië de kritiek op Qatar. ,,De beslissing om het WK in Qatar te organiseren heeft ertoe geleid dat ontelbare van onze collega’s hebben moeten lijden”, zeggen de spelers. ,,Deze migranten zijn niet alleen maar nummers”, doelend op de naar schatting 6500 arbeidsmigranten die in de afgelopen jaren zijn overleden bij de bouw van WK-stadions.

Football Australia erkent dat in Qatar ‘aanzienlijke vooruitgang’ is geboekt en wetshervormingen zijn doorgevoerd om de rechten van arbeidsmigranten te waarborgen, maar zegt ook dat dit niet voldoende is geweest.

In de videoboodschap vragen de Australische spelers de oliestaat ook om de lhbti-gemeenschap minder hard aan te pakken. Homoseksualiteit is illegaal in het conservatieve en islamitische Qatar en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldde eerder deze week dat lhbti-personen er worden mishandeld. ,,Het is niet eenvoudig om deze problemen aan te pakken. Ook wij hebben niet alle antwoorden”, erkennen de Australiërs, die met belangenorganisaties als Amnesty International hebben gesproken voordat zij de verklaring aflegden.

De KNVB sprak zich publiekelijk nooit zo kritisch uit over de mensenrechtenschendingen in Qatar, al zegt de Nederlandse voetbalbond zich wel al geruimde tijd in te spannen om de situatie van arbeidsmigranten in de oliestaat te verbeteren. Zo heeft de KNVB er bij de FIFA op aangedrongen om getroffen slachtoffers of nabestaanden te compenseren.

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, zei de kritiek op het WK deze week in een tv-toespraak helemaal zat te zijn en sprak van een ‘lastercampagne’.