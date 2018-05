WK-deelname in gevaar voor Costa Ricaanse spits Ureña

Ureña botste zondag in de wedstrijd tegen Seattle met een andere speler en blesseerde zich daarbij aan zijn hoofd. De 60-voudig international scoorde tot dusverre veertien keer voor Costa Rica en is een vaste waarde in de nationale ploeg. Vier jaar terug, tijdens het WK in Brazilië, zorgde Ureña in de kwartfinales bijna voor de uitschakeling van Oranje. Zijn inzet werd aan het einde van de tweede helft van de verlenging, bij een stand van 0-0, gestopt door doelman Jasper Cillessen. Oranje bereikte na een strafschoppenserie de halve eindstrijd.