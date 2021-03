WK darts voor landenteams keert weer terug naar Duitsland

Het landentoernooi World Cup of Darts vindt dit jaar weer in Duitsland plaats. De PDC heeft het WK voor duo’s toegewezen aan Jena, waar van 9 tot en met 12 september 32 landen strijden om de wereldtitel.

Vorig jaar werd World Cup of Darts in de Oostenrijkse stad Salzburg gespeeld en de acht edities die daaraan voorafgingen, vonden allemaal op Duitse bodem plaats; in Hamburg en Frankfurt. In 2010 vond de eerste editie in Engeland plaats.

Wales is in september titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer; in 2010, 2014, 2017 en 2018.

In een later stadium wordt bepaald of er publiek welkom is in de Sparkassen-Arena.