WK-arbiter uit Saudi-Arabië onder verdenking

De 32-jarige Al-Mirdasi heeft volgens Saudische media de voorzitter van een van de finalisten gebeld met het voorstel om in ruil voor een flinke smak geld de wedstrijd te beïnvloeden. Dat verhaal kwam bij Clattenburg terecht, die direct ingreep. De scheidsrechter staat voorlopig op non-actief.

Al-Mirdasi is een van de zes Aziatische scheidsrechters die door de FIFA is uitgenodigd voor het WK. De wereldvoetbalbond wil voorlopig niet reageren en wacht het onderzoek in Saudi-Arabië af.