WK afstanden verplaatst van Peking naar Thialf

De ISU Council, het hoogste orgaan van de Internationale Schaatsunie, heeft dit besluit vandaag genomen. Veel schaatsers zijn midden februari toch al in Friesland, vanwege de EK allround en sprint en de twee World Cups die gepland staan in januari.

,,We zijn blij dat er, ondanks de beperkingen, toch nog zo veel mogelijk is gebleken”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,We hebben mooie, coronaproofe NK’s achter de rug. Met deze reeks internationale wedstrijden krijgen we ook nog de competitie die onze toppers hard nodig hebben in aanloop naar de Spelen van Beijing.”