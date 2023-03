WK afstanden in Thialf | Alle uitslagen en de medaillespiegel

Medaillespiegel

1. Nederland: 7 keer goud, 7 keer zilver, 3 keer brons (17 in totaal)

2. Canada: 3 keer goud, 3 keer zilver, 1 keer brons (7 in totaal)

3. Verenigde Staten: 3 keer goud, 1 keer zilver, 1 keer brons (5 in totaal)

4. Noorwegen: 1 keer goud, 2 keer zilver, 2 keer brons (5 in totaal)

5. Italië: 1 keer goud, 1 keer zilver, 1 keer brons (3 in totaal)

6. België: 1 keer goud, 1 keer brons (2 in totaal)

7. Japan: 1 keer zilver, 3 keer brons (4 in totaal)

8. Oostenrijk: 1 keer zilver

9. Tsjechië: 2 keer brons

10. China: 1 keer brons

10. Groot-Brittannië: 1 keer brons