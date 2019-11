Witold Banka nieuwe voorzitter WADA

In mei werd al bekend dat de 35-jarige minister van Sport en Toerisme van Polen de enige overgebleven kandidaat was voor de functie. Hij werd donderdag bij de verkiezing tijdens het congres van WADA in Katowice unaniem gekozen.

Banka is een voormalig atleet. In 2007 won hij op de wereldkampioenschappen brons op de 4 x 400 meter estafette. ,,We hebben allemaal dezelfde doelen in ons hart om de sport schoon te krijgen en een eerlijke omgeving voor iedereen te creëren. Ik heb beloofd om altijd bruggen te slaan met alle belanghebbenden. Ik weet zeker dat we samen het anti-dopingsysteem sterker zullen maken", aldus Banka.

Craig Reedie is sinds 2012 de voorzitter van het WADA, maar is bepaald niet onomstreden. Zo vroeg de MPCC, de wielerbeweging die zich sterk maakt voor een geloofwaardige, schone wielersport, eind 2018 in een open brief al om het aftreden van Reedie.

De reden van de brief was het gebrek aan inzet van het WADA bij het verbieden van de pijnstiller tramadol, de ongeloofwaardige behandeling in de zaak Froome én het herinstalleren van RUSADA.