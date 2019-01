‘Winnen van competitie is een obsessie, daar kan geen Champions League tegenop’

Door Daniël Dwarswaard



De hunkering om weer de beste ploeg van Engeland te worden is immens in Liverpool. Jan Kromkamp, nu jeugdtrainer bij Go Ahead Eagles, kent die verlangens als oud-spelers van Liverpool als geen ander. Hij won in 2006 de FA-Cup en de rondrit door de stad was daarna al ‘doldwaas’. ,,Het jaar daarvoor had Liverpool de Champions League gewonnen, maar alsnog was het een gekkenhuis.’’



Leuk die Champions League. Maar Kromkamp weet ook: de Premier League winnen gaat daar boven alles. In 1990 was het dus de laatste keer. Toen was de naam Premier League nog niet eens geïntroduceerd. Bij Liverpool speelden klassieke namen als Kenny Dalglish, Bruce Grobbelaar en Ian Rush.