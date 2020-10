Winnaars Ter Mors en Ntab missen het publiek in leeg Thialf

Schaatsen om Nederlandse titels in een leeg Thialf, dat was vrijdag voor alle deelnemers even wennen. Ook de winnaars Jorien ter Mors (1500 meter) en Dai Dai N’tab (500 meter) misten de aanmoedigingen vanaf de tribunes. Het gebrek aan sfeer weerhield het duo echter niet van puike prestaties op de eerste dag van de NK afstanden.

,,Ik had dit seizoen nog geen 1500 meter gereden, dus het was voor de start best even spannend”, bekende Ter Mors bij de NOS. ,,Op de eerste 700 meter ging het prima. De snelheid kwam makkelijk. Mijn laatste ronde ging echter moeizaam. Ik ben nog niet gewend tegen het zuur aan te rijden en dan verlies je toch een beetje techniek. Het is dan jammer dat er geen publiek is dat je nog een beetje opzweept. Niettemin vind ik het een mooi toernooi. Ook op de 500 en 1000 meter wil ik hier meedoen om de medailles.”

Schaatser Dai Dai N’tab heeft bij de NK afstanden zijn titel op de 500 meter geprolongeerd. De 26-jarige sprinter van Jumbo-Visma won in het lege Thialf ook de tweede manche.

Ireen Wüst (34) greep als nummer 4 op een fractie van een seconde net naast een medaille. Het was de eerste keer sinds het seizoen 2004-2005 bij de NK afstanden dat de vijfvoudig olympisch kampioene niet op het podium van de 1500 meter eindigde. ,,Ik zal het ermee moeten doen. Ik heb geen ideale aanloop gehad, omdat ik eerder deze maand tien dagen in quarantaine heb doorgebracht. Het podium scheelde niet veel, maar het was net-niet. Natuurlijk baal ik daarvan als sportvrouw. Maar we moeten er geen drama van maken. Ik heb de opgaande lijn inmiddels weer te pakken en die wil ik vasthouden.”

Jorien ter Mors heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De drievoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.55,50 minuten. Haar tegenstander Antoinette de Jong pakte zilver met 1.55,98. Het brons was voor de onttroonde titelhoudster Melissa Wijfje (1.56,66).

Ntab, die eerder dit jaar van Reggeborgh overstapte naar Jumbo-Visma, reageerde ingetogen na zijn titelprolongatie. ,,Het is altijd lekker om meteen te winnen als je in een nieuw team bent begonnen. Maar het voelt wel anders dan anders, vooral door de lege tribunes. De enige spanning die je nu voelt komt bij jezelf vandaan en niet bij het publiek. Misschien rijd je in een vol Thialf ook wel wat harder.”

Volledig scherm 30-10-2020: Schaatsen: Daikin NK Afstanden: Heerenveen Daikin NK Afstanden 2020 L-R: Dai Dai Ntab © BSR Agency