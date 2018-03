Wilshere kan ook niet opdraven tegen Italië

Bondscoach Gareth Southgate hield de mogelijkheid open dat Wilshere in de aanloop naar het duel met Italië weer zou aansluiten bij de 'Three Lions'. De 26-jarige middenvelder van Arsenal heeft echter nog steeds zoveel last, dat hij dinsdag ook op Wembley niet kan voetballen. Wilshere speelde in 2016 voorlopig zijn laatste interland. De middenvelder kwam de voorbije maanden door zijn sterke spel bij Arsenal weer in beeld bij de nationale ploeg.