Wilmots weg als bondscoach Ivoorkust

Wilmots trad in maart van dit jaar aan en kreeg de opdracht 'de Olifanten' naar het WK van 2018 in Rusland te loodsen. De voormalig international en bondscoach van België slaagde niet in die missie, waardoor Ivoorkust na drie opeenvolgende deelnames (2006, 2010 en 2014) ontbreekt op de eindronde.



De Ivoriaanse voetbalbond bevestigde kort daarna het vertrek van Wilmots. De bond bedankt de Belg voor de goede sfeer die er was gedurende de zowat zes maanden dat hij bondscoach was. Ook de 48-jarige coach was aardig. ,,Ik wil de supporters, de spelers en de staf bedanken. Ik wens jullie het beste voor de toekomst.''