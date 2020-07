Willian mengt zich in rijtje met Agüero en Van Nistelrooy bij simpele zege op Watford

Al na de eerste helft hadden The Blues de drie punten nagenoeg in de tas. Het was na 28 minuten Olivier Giroud die de 1-0 maakte op het lege Stamford Bridge, waarna Willian vlak voor rust maar weer eens een strafschop mocht nemen. Etienne Capoue liep Christian Pulisic omver binnen het strafschopgebied en dat werd zwaar genoeg bevonden voor een penalty.

En penalty's, daar weten ze bij Chelsea wel raad mee. Willian scoorde in de vorige twee wedstrijden ook al vanaf elf meter en tegen Watford was het wederom raak. Hij is daarmee pas de zesde speler in de historie van de Premier League die in drie opeenvolgende wedstrijden een strafschop benut. Eerder presteerden Ian Wright, Michael Owen, Ruud van Nistelrooy, Yohan Cabaye en Sergio Aguëro hetzelfde.

Pas in de tweede minuut van de blessuretijd van de tweede helft deed Chelsea er nog een schepje bovenop. Waar Ross Barkley bij de 1-0 nog aangever was, daar bepaalde hij met een fraai schot in de bovenhoek zelf de eindstand op 3-0. Dat betekent dat Chelsea nu weer vierde staat in de Premier League met één punt minder dan Leicester City en twee punten meer dan Manchester United. Watford blijft één puntje boven de gevreesde degradatiezone staan.