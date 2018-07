Willian Curry en Duckfaces in Duck Bay

Brawn: Formule 1 wil alles doen om Force India te redden

9:11 De Formule 1 zal alles doen wat in zijn macht ligt om renstal Force India te behouden voor de koningsklasse van de autosport. Dat zegt Ross Brawn, de sportdirecteur van de Formule 1. Het voortbestaan van het raceteam is in gevaar vanwege schulden. Een rechter in Londen heeft Force India onder curatele gesteld.