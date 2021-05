Williams verslaat Begu in eerste avondsessie ooit

De partij stond gepland voor 21.00 uur en het betekende de eerste avondsessie in de historie van het toernooi. Nu het Court Philippe-Chatrier is voorzien van een dak kan er ook worden getennist als het donker is. Door de introductie van de avondpartijen is het toernooi aantrekkelijker voor zendgemachtigden in andere delen van de wereld. Op de Australian Open en de US Open wordt al jaren gewerkt met avondsessies.