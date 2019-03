Williams stuurt technische baas Paddy Lowe met verlof

De positie van Lowe (56) bij Williams werd nog zwakker toen bleek dat de nieuwe bolide nog niet klaar was voor het begin van de eerste testperiode ruim twee weken geleden in Barcelona. Twee dagen te laat verscheen de wagen alsnog op het circuit, maar eindigde onderaan in de snelheidstest.



Lowe verliet begin 2017 het kampioensteam Mercedes en trad een paar maanden later in dienst van Williams. Hij kreeg een plaats in de directie en werd ook aandeelhouder van de Britse renstal, die sinds 2012 geen Formule 1-race meer heeft gewonnen.