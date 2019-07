Williams na 63 minuten naar kwartfinale Wimbledon

NAC zonder Reuvers en Brusselers op trainings­kamp, tweetal mag verhuurd worden

14:46 Met een groep van negentien spelers is NAC maandag aan het vijfdaagse trainingskamp in Oudenbosch begonnen. Belangrijkste afvallers zijn Marwin Reuvers en Bodi Brusselers; het is geen geheim dat de twee verhuurd mogen worden aan Helmond Sport.