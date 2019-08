Williams in eerste ronde US Open snel klaar met oude rivale Sjarapova

US OpenDe US Open had een smakelijke hoofdact geprogrammeerd op de openingsavond van het toernooi: een eersterondepartij tussen Serena Williams en Maria Sjarapova. Eeuwige rivales, maar met een eenzijdige krachtsverhouding. Die werd door de Amerikaanse nog maar eens vergroot, met een simpele zege: 6-1, 6-1.

Williams keerde vannacht terug in het stadion waar het een jaar geleden zo akelig mis ging voor haar. In de finale van de US Open was Naomi Osaka te goed voor haar en liet Williams zich in een emotionele bui gaan tegen scheidsrechter Carlos Ramos, die haar tot drie keer strafte, de laatste keer met een game penalty tot gevolg. Het wierp een schaduw over de partij en de eerste grand slam-titel van Osaka.

Zo heet als die middag ging het er vannacht in New York niet aan toe. Natuurlijk was het Amerikaanse publiek op de hand van Williams, maar het juichte evengoed voor mooie punten van Sjarapova, winnares van het toernooi in 2006.

Te veel fouten

Slechts een paar games leek een interessant gevecht in de maak. Sjarapova toonde al direct emoties en had een plan om Williams aan te pakken. Ze wilde de rally vermijden, maar maakte te veel fouten, deels ook afgedwongen door het secure powertennis van haar tegenstandster. Al in de vierde game van de partij werd Sjarapova gebroken en was de toon gezet.

De Russin had in 23 avondpartijen in het Arthur Ashe Stadium slechts één keer verloren, maar nu keek ze na 24 minuten tegen een 6-1-achterstand in, na nog een paar eenzijdige games.

Williams (37) jaagt al een paar jaar op haar 24ste grand slam-titel. Ze komt er nu nog één tekort voor het record van Margaret Court. Drie keer kwam ze dicht bij, maar lukte het haar niet. Op Wimbledon verloor ze vorig jaar van Angelique Kerber, dit jaar was Simona Halep te sterk. Tussendoor was er de nederlaag tegen Osaka.

Sterke service

Terug in New York is Williams weer één van de favorieten. Ze kwam in haar eerste partij meteen sterk voor de dag. Ze was gefocust, serveerde sterk en bewoog beter dan anderhalve maand geleden op het gras van Wimbledon. De 32-jarige Sjarapova, die na haar schorsing voor het gebruik van meldonium in 2016 geen toernooi meer wist te winnen, werd ook in de tweede set direct gebroken.

Twee keer wist ze haar grote kwelgeest te verslaan in haar carrière, maar dat is inmiddels liefst 15 jaar geleden. Op Roland Garros vorig jaar ging de ontmoeting tussen beiden niet door omdat Williams zich geblesseerd terugtrok.

In ‘eigen huis’ liet Williams vannacht geen spaan heel van Sjarapova. Een paar breekkansen kreeg die nog wel, maar die werden eenvoudig weggepoetst. Na 58 minuten kreeg Williams op de opslag van Sjarapova twee matchpoints. Het was meteen raak, haar 20ste zege op de vijfvoudig grand slam-winnares.

Zo was de voorpret op de partij tussen de twee rijkste sportvrouwen in het grootste tennisstadion ter wereld leuker dan de voorstelling zelf. Williams vierde haar zege koeltjes, Sjarapova’s felicitatie aan het net was oprecht. De twee zijn bepaald geen vriendinnen van elkaar, maar zijn de afgelopen jaren in het openbaar wel aardiger voor elkaar geworden. ,,Maria dwingt je om vanaf de eerste bal gefocust te zijn”, zei Williams, toegejuicht door 20 duizend fans. ,,Dit was een heel, heel zware loting. Maar ik speelde een prima partij.”

