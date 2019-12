Williams haalt Brits talent Ticktum als testcoureur

Ticktum gaat nu naar Williams, het voorheen zo toonaangevende Britse team dat de afgelopen twee seizoenen vooral achteraan reed in de Formule 1. Williams pakte dit jaar slechts één punt, via Robert Kubica. De Pool heeft inmiddels plaats moeten maken voor de Canadese debutant Nicholas Latifi, die komend seizoen met de Brit George Russell het rijdersduo van Williams vormt.

Ticktum won in 2017 en 2018 de befaamde Macau Grand Prix. Hij kwam dit jaar uit in de Super Formula, in 2020 rijdt de Brit in de Formule 2. Ticktum gaat voor Williams op de simulator aan de slag en hij zal ook bij een aantal grands prix aanwezig zijn om ervaring op te doen.