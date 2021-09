Williams-coureurs crashen in kwalificatie

Samenvatting Max Verstappen krijgt ‘oranje zee’ op de banken met pole in Zandvoort: ‘Wat een geweldig gevoel’

17:14 Zandvoort heeft zijn gedroomde polesitter. Max Verstappen was vanmiddag in een thriller van een kwalificatie een fractie sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Hij begint morgen in de Grand Prix van Nederland vanaf plek één.