Willems krijgt dom rood, Weghorst scoort en Boëtius debuteert

Na 33 minuten deelde Willems, die voor de tweede keer in twee duels in de basis stond dit seizoen, een klap uit. Hij reageerde daarmee op Gebre Selassie die hem een licht zetje gaf. Willems dupeerde hiermee zijn team, want Werder, waar Davy Klaassen in de basis stond, stond dankzij Yuya Osako al op een 0-1 voorsprong. Sebastien Haller maakte van de strafschopstip nog wel gelijk (1-1). Maar invaller Milot Rashica (ex-Vitesse) schoot Werder Bremen via een vrije trap prachtig langszij.



De wedstrijd had overigens een behoorlijk 'Nederlands' tintje. Bij Frankfurt viel Jonathan de Guzman in de tweede helft in en stonden voormalig Utrecht-speler Sebastien Haller en Filip Kostic (oud-Groningen) in de basis. Bij Werder stond naast Klaassen ook oud-Ajacied Nicklas Moisander in de basis.