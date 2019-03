Willems klopt De Vrij, knappe comeback Arsenal

Stefan de Vrij had voor een groot deel schuld aan de nederlaag. De verdediger kopte in de 6e minuut eerst de bal niet goed terug en liet zich daarna aan de kant zetten door Luka Jovic. De Servische aanvaller passeerde doelman Samir Handanovic. Inter, dat in de groepsfase van de Champions League bij PSV was ingedeeld, wist door die vroege achterstand dat het zeker twee keer moest scoren. Zonder topscorer Mauro Icardi, die vanwege een conflict over contractverlenging al een maand niet speelt, lukte de Milanezen dat niet.



Jetro Willems had een basisplaats bij Eintracht Frankfurt en Jonathan de Guzman viel na een uur spelen in. Willems werd in de 72e minuut gewisseld.



Eintracht Frankfurt is de enige club uit Duitsland die dit seizoen nog actief is in Europa.