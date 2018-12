Willems en Frankfurt plaatsen zich met perfecte score voor knock-outfase

WK Hockey Hockeyers kloppen gastland India in zinderende kwartfina­le

16:11 Het Nederlands hockeyelftal overleefde de Indiase heksenketel met verve. In een heerlijk kwartfinale van het WK in en tegen India maakte Mink van der Weerden tien minuten voor de tijd de winnende (2-1). Zaterdag wacht Australië in de halve finale.