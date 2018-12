Willems en De Guzman treffen het niet met loting Europa League

Jetro Willems en Jonathan de Guzman hebben het niet getroffen bij de loting van de Europa League. Met Eintracht Frankfurt stuiten ze in de knock-outfase op Sjachtar Donetsk, dat in de Champions League derde werd in een groep met Manchester City en Lyon.

Eintracht Frankfurt won in groep H al zijn zes wedstrijden. Maar de nummer vijf van de Bundesliga kan aan de bak. Het Oekraïnse Sjachtar, winnaar van de Europa League in 2009, is een van de kanshebbers.

In Nyon werd vanmiddag geloot voor de 1/16de finales van de Europa League. De Oranje-internationals Ruud Vormer en Arnaut Danjuma Groeneveld spelen met Club Brugge tegen Red Bull Salzburg. Stefan de Vrij neemt het met Internazionale op tegen Rapid Wien. Trainer Marcel Keizer en spits Bas Dost moeten het met Sporting Lissabon opnemen tegen het Spaanse Villarreal.

De loting werd verricht door de Duitse Celia Sasic en de Portugees Ricardo Carvalho. Laatstgenoemde koppelde zijn oude club Chelsea aan Malmö FF.

De wedstrijd tussen Lazio en Sevilla is een van de meest aansprekende affiches van de zestien duels in de eerste knock-outronde van de Europa League. Sevilla, recordwinnaar van het tweede Europese toernooi met vijf titels, is de laatste winnaar van de Europa League die in het toernooi zit. De Spaanse club won in 2016. De winnaars van 2017 (Manchester United) en 2018 (Atlético Madrid) zijn actief in de Champions League.

De eerste wedstrijden vinden in principe plaats op donderdag 14 februari, een week later staan de returns op het programma. De finale is deze editie op 29 mei in het olympisch stadion van Bakoe in Azerbeidzjan.

De 1/16de finales: