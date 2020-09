Willem II tegen Lincoln Red Imps of Rangers FC in derde EL-voorronde

Europese Supercup tussen Bayern en Sevilla op losse schroeven

11:16 Het is onduidelijk of de wedstrijd om de Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla op 24 september in Boedapest kan doorgaan. In verband met de oplopende besmettingen met het coronavirus heeft het land de grenzen voor buitenlanders grotendeels gesloten.