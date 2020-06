Willem II, PSV en AZ moeten voor planning wachten op UEFA en regering

Willem II hield eerder al rekening met de datum van 13 augustus voor de tweede voorronde van de Europa League. Als de UEFA deze fase al in augustus plant, staan de regels van het Nederlandse kabinet in de weg. Een profwedstrijd binnen onze landsgrenzen is tot 1 september immers verboden en ook zonder publiek. Of onbeperkt reizen naar alle landen mogelijk is, is ook nog een vraagteken.