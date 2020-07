Willem II laat Wriedt en Köhn niet meer spelen bij reserves Bayern

WB veldrijden Mathieu van der Poel staat voor lastige koppeling weg en veld: Start wereldbe­ker week na ‘Roubaix’

19:09 De wereldbeker veldrijden gaat op 1 november van start met de Druivencross van Overijse. Of wereldkampioen Mathieu van der Poel er dan bij is, is nog niet bekend. De in het nieuw gestoken competitie wordt op 24 januari traditiegetrouw afgesloten in Hoogerheide.