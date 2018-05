Willem II heeft met Saddiki eerste aanwinst binnen

Als hij door de medische keuring komt, tekent Saddiki een contract Willem II. Hij zou de opvolger van Pedro Chirivella kunnen worden, die na een huurperiode van een jaar terugkeerde naar Liverpool.



Saddiki kwam relatief pas laat in het betaald voetbal terecht. Hij verruilde in 2014 SC Irene voor Fortuna Sittard. In het seizoen 2014-2015 debuteerde hij op de laatste speeldag in de A-ploeg. Het seizoen daarop volgde zijn doorbraak. Op 16 september 2016 maakte hij tegen Cambuur zijn eerste doelpunt in de eerste divisie.



Saddiki speelde dit seizoen 36 wedstrijden voor Fortuna, waarin hij een keer scoorde. In totaal kwam hij tot 78 eerste divisieduels voor Fortuna en gtwee doelpunten.