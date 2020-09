Willem II gewaarschuwd: vijf Nederlandse blamages in de EL-kwalificatie

FC Utrecht - Zrinjski Mostar (2019/2020)

Het is het meest recente zout dat in de grote Nederlandse Europa League-kwalificatiewond is gestrooid. FC Utrecht wordt uitgeschakeld door Zrinjski uit Bosnië Herzegovina. De club zet met trainer John van den Brom en middenvelder Adam Maher de ambities kracht bij, maar vliegt er in de tweede voorronde van de Europa League uit. Na een 1-1 gelijkspel thuis staat er in de uitwedstrijd na negentig minuten dezelfde stand op het bord. In de verlenging maken de Bosniërs via Stanisa Mandic 2-1 en knikkeren FC Utrecht uit Europa.

Volledig scherm Stanisa Mandic. © EPA

Feyenoord -AS Trencín (2018/2019)

Misschien nog wel pijnlijker dan de uitschakeling tegen de nummer vijf uit de Slowaakse competitie is de uitslag van de uitwedstrijd. 4-0 gaan de Rotterdammers onderuit tegen de club van Tscheu La Ling. Feyenoord wordt verslagen door Nederlanders als Desley Ubbink, Philippe van Arnhem en Joey Sleegers onder leiding van Ricardo Moniz. Spelers die normaal gesproken alleen kunnen dromen van voetballen in de Kuip. Thuis doet Feyenoord, met Robin van Persie in de basis, wat het kan maar blijft het steken op 1-1. Trencín gaat er de volgende ronde 4-1 af tegen AEK Larnaca.

Volledig scherm Robin van Persie. © EPA

Ajax - Rosenborg BK (2017/2018)

Het enthousiasme is enorm in Nederland als Ajax de Europa League-finale haalt. ‘We Are Back’, schrijven de Amsterdammers zelf. In de finale is Mourinho’s Manchester United veel te sterk. Een paar maanden later is alles anders. Peter Bosz is vertrokken, Marcel Keizer aangesteld, de club beleeft een drama met kind van de club Abdelhak Nouri en wordt uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League tegen Nice. Ook de Europa League wordt niet gehaald. Rosenborg wint in Amsterdam met 1-0 en in Noorwegen met 3-2.

Volledig scherm Justin Kluivert. © ANP

PSV - Osijek (2017/2018)

Van de achttien doelpogingen die PSV lost op het Kroatische doel gaan er zeventien naast of over. Osijek scoort wel, uit een vrije trap en wint 1-0. Dezelfde uitslag als de week ervoor in Eindhoven, toen schoten de Kroaten een penalty raak. PSV speelt twee keer in de sterkste opstelling maar slaagt er niet in om de nummer vier van Kroatische competitie uit te schakelen. Vitesse is de enige Nederlandse club die dat jaar in Europa actief is.

Volledig scherm Luuk de Jong. © ANP

FC Utrecht - FC Differdange 03 (2013/2014)

Zonder de uitschakeling van FC Utrecht had vermoedelijk nooit iemand in Nederland van FC Differdange gehoord. Inmiddels staat de club symbool voor de slechte prestaties van Nederlandse clubs in de voorrondes van de Europa League. De Luxemburgse semi-profs maken in een 3-1 achterstand goed in de Galgenwaard waardoor ze over twee wedstrijden met 5-4 te sterk zijn. De Luxemburgers hebben de dag van hun leven en krijgen een staande ovatie van de Bunnikside.

Volledig scherm De spelers van FC Differdange juichen in de Galgenwaard. © ANP