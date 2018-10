Wild West in Tuinzigt, maar geen woord in de krant of op tv. Zo ging dat toen

De horde NAC-aanhangers zet getergd de bestorming in op de paar honderd Ajax-fans die onder politiebegeleiding langs de singels wandelen richting NS-station in Breda centrum. Er is geen houden aan. Politieagenten met platte pet en ME’ers met witte helm proberen uit alle macht de paar honderd Ajacieden te beschermen tegen de bloeddorstige geel-zwarte hyena’s. Een confrontatie is niet te vermijden. De wapenstok maakt overuren. Zelfs op de gladde graskanten van de singels zijn gevechten tussen Bredase en Amsterdamse hooligans gaande. Sommigen vluchten de wijk in om een pak slaag te voorkomen. NAC-supporters in groene bomberjacks zetten de achtervolging in. In omliggende straten als de Dijklaan en Lindestraat sprinten hoofdstedelijke supporters door brandgangen en verstoppen zich in de kleine tuintjes van de Bomenbuurt. Blaffende honden, loeiende sirenes en piepende banden van politievoertuigen. Surrealistische taferelen. Wild West in Tuinzigt.