Wilco Kelderman, timide maar met een betonnen kop

kwalificatie LIVE | Baan nog altijd niet gerepa­reerd, start kwalifica­tie uitgesteld

14:55 Na de drie vrije trainingen was nog altijd niet helemaal duidelijk hoe de verhoudingen nu écht liggen voor het verdere verloop van het Portugees GP-weekend. Daar komt vanmiddag verandering in, wanneer vanaf 15.00 uur de strijd om pole position losbarst. Via dit liveblog houden we je op de hoogte.