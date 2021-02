‘Wijsheid komt met de jaren. Daar heb je geen zaakwaarnemers voor nodig’

Zonderland zo goed als zeker van Spelen: ‘Geweldig, kan voorberei­ding nu zo ideaal mogelijk maken’

12 februari Epke Zonderland is in theorie zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Grote concurrent Hidetaka Miyachi staat niet op de deelnemerslijst voor de World Cup in Doha (10-13 maart), waardoor hij niet de benodigde punten voor de Spelen-kwalificatie binnen kan halen.