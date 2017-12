Wijnaldum wint van Pröpper, Allardyce-effect bij Everton

Roberto Firmino en Philippe Coutinho scoorden allebei tweemaal voor Liverpool, dat door de zege in elk geval voor even over Arsenal heenwipt en vierde staat. De andere goal van de ploeg van trainer Jürgen Klopp kwam op naam van Emre Can. Namens Brighton scoorde Glenn Murray.



Sam Allardyce heeft direct een succesje geboekt. De Engelse coach die afgelopen donderdag de ontslagen Ronald Koeman opvolgde bij Everton won vanmiddag met 2-0 van Huddersfield Town. Gylfi Sigurdsson en Dominic Calvert-Lewin maakten de goals.