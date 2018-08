Wijnaldum weer trefzeker voor Liverpool

WK kent abrupt einde voor Nederlands zeilduo

0:35 Voor de Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen heeft het WK in Aarhus een abrupt einde gekregen. De Europees kampioenen van vorig jaar in de 470-klasse dachten woensdag nog drie races te hebben om hun tegenvallende positie in het klassement te verbeteren en zo de medalrace te halen, maar dat bleek niet zo te zijn.