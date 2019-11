Wijnaldum op de bank bij Liverpool tegen Napoli

CL-overwinte­ring op de tocht voor Memphis-loos Lyon

20:46 Zonder de geblesseerde Memphis Depay is Olympique Lyon in Groep G van de Champions League gezakt naar de derde plek. Op bezoek bij concurrent Zenit Sint-Petersburg gingen de Fransen woensdag met 2-0 onderuit, waardoor overwintering in het miljoenenbal op de tocht staat.