Wijnaldum: Iedereen is al bezig met de Champions League-finale

Georginio Wijnaldum heeft zich met Liverpool op de slotdag van de Premier League met groot gemak geplaatst voor de groepsfase van de Champions League door een zege op Brighton & Hove Albion (4-0). De middenvelder bekende dat de overwinning op Anfield geen routineklus was. Met de finale van de Champions League in Kiev op 26 mei voor de deur was het lastig om de aandacht bij het competitieduel te houden.