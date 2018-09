Wijnaldum helpt foutloos Liverpool tegen Spurs en wisselvallige Vorm

De Nederlandse goalie mocht keepen omdat eerste keuze en aanvoerder Hugo Lloris geblesseerd ontbrak. In de voor zijn ploeg moeizame eerste helft liet de doelman zich een paar keer zien met knappe reddingen, maar hij was eveneens verantwoordelijk voor de tegengoal.

In het restant van de wedstrijd kreeg Liverpool meer dan genoeg kansen op de een derde goal, maar bij veel van die gelegenheden stond Vorm wél zijn mannetje. In de extra tijd schoot Erik Lamela nog de eretreffer binnen, maar het bleef bij 1-2. Na vijf wedstrijden staan The Reds nu op vijftien punten, later dit weekend kunnen ook Chelsea en het verrassende Watford de maximale score behalen.