Wijnaldum en Van Dijk krijgen kampioensbeker op tribune fanatieke supporters

Nieuwe kalender Premier League Darts slaat Ahoy dit jaar toch over

18:10 De professionele dartsorganisatie PDC heeft het restant van de Premier League voor 2020 drastisch aangepast. In de nieuwe kalender is geen plaats voor Ahoy. Aanvankelijk zouden op 9 en 10 september twee avonden worden gevuld in Rotterdam, maar de PDC heeft besloten het restant vanaf 25 augustus af te werken zonder publiek in Groot-Brittannië.