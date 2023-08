Wielrenner zonder armen krijgt na wereldtitel polshorloge cadeau, maar hij ziet er zelf de humor van in

Niet alleen Mathieu van der Poel viel op het Super-WK wielrennen in Glasgow in de prijzen. Ook de G-sporters kregen vorige week in Schotland hun kans, daarbij een opvallend moment voor de Spanjaard Ricardo Ten. Hij kreeg namelijk een polshorloge na zijn overwinning. Saillant detail: Ten heeft geen polsen.

Ricardo Ten is een bekende naam in het G-sportcircuit. De 48-jarige Spanjaard stond sinds Atlanta 1996 als paralympiër op zes verschillende Paralympische Spelen. Eerst als zwemmer, later als wielrenner. Ten verloor bij een jeugdincident met hoogspanningskabels zijn beide onderarmen en zijn linkerbeen, maar dat verhinderde hem niet zijn sportdromen na te jagen.

Zo ook op het WK wielrennen in Glasgow. Ten reed net als Lotte Kopecky naar drie gouden medailles in één week tijd. De Spanjaard was in zijn categorie de beste in de tijdrit op de weg, het omnium en de scratch op de piste.

Dat ging gepaard met opvallende beelden bij een van de medailleceremonies. Op bovenstaande beelden is te zien hoe Ten uit handen van UCI-voorzitter David Lappartient een luxehorloge van sponsor Tissot krijgt, cadeautje voor elke gouden medaille-winnaar. Een knullig tafereel, gezien de Spanjaard door zijn jeugdongeval geen polsen meer heeft om zijn horloge rond te hangen. Hoe dan ook mocht hij er zo drie mee naar huis nemen.

Ten nam de cadeaus niettemin hartelijk in ontvangst. Bovendien zag hij er zelf de humor van in. Op een ludiek en druk gedeeld filmpje draagt hij een van zijn uurwerken rond zijn bovenarm. Wanneer de vraag ,,hoe laat is het?” komt, antwoordt hij dan ook gevat: ,,World champion time!”

