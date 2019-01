Wie worden de topscorers in de Europese topcompetities?

PollDe tweede seizoenshelft is aangebroken en dat betekent dat ook de strijd om de topscorerstitel echt is losgebarsten. Hoe zien de topscorersranglijst in de Europese topcompetities er momenteel uit en wie denk jij dat de meeste goals gaat maken?

Premier League

Mohamed Salah werd vorig seizoen topscorer in de Premier League met 32 competitiegoals in zijn eerste seizoen voor Liverpool en de Egyptenaar is dit seizoen weer flink op schot. Harry Kane hoopt op een derde topscorerstitel, maar de spits van Tottenham Hotspur staat voorlopig aan de kant met een enkelblessure.



Mohamed Salah - 16 goals (1 goal per 121 minuten)

Pierre-Emerick Aubameyang - 14 goals (1 goal per 131 minuten)

Harry Kane - 14 goals (1 goal per 135 minuten)

Sergio Agüero - 10 goals (1 goal per 136 minuten)

Enquete poll Wie wordt topscorer in de Premier League? Mohamed Salah

Pierre-Emerick Aubameyang

Harry Kane

Volledig scherm Mohamed Salah is op weg naar zijn tweede topscorerstitel op rij in Engeland. © Getty Images

Primera División

Lionel Messi is hard op weg om voor de zesde keer in zijn loopbaan topscorer van La Liga te worden. De Argentijn scoort dit seizoen iedere 80 minuten in de Spaanse competitie. Zijn buurman en teamgenoot Luis Suárez lijkt zijn grootste uitdager, nu Cristiano Ronaldo is vertrokken naar Italië.

Lionel Messi - 18 goals (1 goal per 80 minuten)

Luis Suárez - 15 goals (1 goal per 109 minuten)

Cristhian Stuani - 12 goals (1 goal per 115 minuten)

Iago Aspas - 10 goals (1 goal per 144 minuten)

Enquete poll Wie wordt topscorer in de Primera División? Lionel Messi

Luis Suárez

Cristhian Stuani

Volledig scherm Lionel Messi met zijn aanvalsmaatje Luis Suárez. © REUTERS

Serie A

Cristiano Ronaldo hoopt na de topscorerstitel in Engeland (1x) en Spanje (3x) dit seizoen ook de meest productieve speler in de Serie A te worden, maar dat zal nog niet meevallen voor de Portugees. De Colombiaan Duván Zapata (Atalanta Bergamo) en de 35-jarige Italiaan Fabio Quagliarella (Sampdoria) zijn al weken op dreef, terwijl de Poolse goaltjesdief Krzysztof Piatek waarschijnlijk deze maand nog de overstap maakt van Genoa naar AC Milan.

Duván Zapata - 14 goals (1 goal per 101 minuten)

Cristiano Ronaldo - 14 goals (1 goal per 117 minuten)

Fabio Quagliarella - 14 goals (1 goal per 117 minuten)

Krzysztof Piatek - 13 goals (1 goal per 123 minuten)

Enquete poll Wie wordt topscorer in de Serie A? Duván Zapata

Cristiano Ronaldo

Fabio Quagliarella

Volledig scherm Duván Zapata scoorde gisteren liefst vier keer namens Atalanta Bergamo. © EPA

Bundesliga

In de Bundesliga werd Robert Lewandowski vorig seizoen voor de derde keer topscorer, maar de Poolse spits werd dat nog nooit twee keer op rij. Ook dit seizoen krijgt de spits van Bayern München weer genoeg concurrentie. Daarbij vallen vooral de statistieken van Paco Alcácer op. De Spaanse spits van Borussia Dortmund kreeg dit seizoen pas vijf keer een basisplaats van zijn trainer Lucien Favre, maar staat al wel op twaalf treffers: een goal per 43 minuten.

Luka Jovic - 13 goals (1 goal per 83 minuten)

Paco Alcácer - 12 goals (1 goal per 43 minuten)

Marco Reus - 11 goals (1 goal per 135 minuten)

Robert Lewandowski - 11 goals (1 goal per 138 minuten)

Enquete poll Wie wordt topscorer in de Bundesliga? Luka Jovic

Paco Alcácer

Marco Reus

Volledig scherm Paco Alcácer is nog niet zeker van een basisplaats bij Borussia Dortmund, maar scoort in de Bundesliga wel om de 43 minuten. © REUTERS

Ligue 1

In de Franse competitie lijkt de topscorerstitel voor de zevende keer in acht seizoenen naar een speler van Paris Saint-Germain, maar de vraag is alleen nog wie van de drie: Kylian Mbappé, Edinson Cavani of Neymar? Ivoriaans international Nicolas Pépé doet het ook uitstekend voor Lille, dat verrassend tweede staat op dertien punten achter koploper PSG.

Kylian Mbappé - 17 goals (1 goal per 65 minuten)

Edinson Cavani - 14 goals (1 goal per 78 minuten)

Neymar - 13 goals (1 goal per 87 minuten)

Nicolas Pépé - 13 goals (1 goal per 144 minuten)

Enquete poll Wie wordt topscorer in de Ligue 1? Kylian Mbappé

Edinson Cavani

Neymar

