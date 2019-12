Wie worden de kampioenen in Nederland, Duitsland, Italië en Spanje?

Wordt FC Barcelona in 2020 voor de negende keer in twaalf jaar kampioen van Spanje? Die kans lijkt groot, maar ondanks een droomvoorhoede met Antoine Griezmann, Luis Suárez en natuurlijk Lionel Messi slaagde FC Barcelona er nog niet in om achtervolgers op een gepaste afstand te zetten. Barcelona bleef in heel 2019 ongeslagen in Camp Nou, maar in de eerste seizoenshelft stelde de ploeg van coach Ernesto Valverde flink teleur in de uitduels in La Liga: vier keer winst, twee keer gelijk en nederlagen bij Athletic Bilbao, Granada en Levante. FC Barcelona kwam vorige week ook goed weg in de Clásico in Camp Nou, maar afgelopen weekend werd Real Madrid weer op twee punten gezet. Zinédine Zidane zit bij De Koninklijke nog duidelijk in een overgangsperiode tussen zijn oude succesteam en een nieuw, jong en gretig team, maar de 34ste landstitel is nog altijd een zeer reëel doel. Sevilla en Atlético Madrid lijken te gaan strijden om de kruimels die overblijven, want beide teams zijn nog zeer wisselvallig.



De Spaanse competitie gaat op vrijdag 3 januari alweer van start. Op 29 februari of 1 maart staat de Clásico in Estadio Santiago Bernabéu op het programma.