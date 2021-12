Wie wint WK darts? 'Van Barneveld zal de titel niet direct pakken, maar er liggen zeker kansen’

VoorspellingMichael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben samen acht wereldtitels verzameld en staan deze weken weer op het WK darts in Alexandra Palace, Londen. Kan Van Gerwen het grootste toernooi van het jaar weer winnen? En is ‘Barney 2.0' alweer in de buurt van zijn oude vorm? We vragen het aan de kenners: Co Stompé en Roland Scholten.

,,Het is koffiedik kijken, maar wel leuk koffiedik kijken", start oud-profdarter en analist Roland Scholten zijn kijk in de glazen bol. ,,Van Gerwen behoort zeker tot de kanshebbers, maar het hangt ervan af hoe goed hij in het toernooi gaat groeien en of hij zijn beste spel kan halen. Dit lange format ligt hem goed. Hij is mentaal altijd heel sterk geweest, want hij kon tegenslagen van zich afschudden. In deze lange wedstrijden met meerdere sets heeft hij daar ook de tijd voor. Maar Gerwyn Price heeft tegen Ritchie Edhouse ook al laten zien dat hij kopsterk is.”

Co Stompé verwacht tot aan de kwartfinale geen problemen voor Van Gerwen: ,,Als hij struikelt, is het tegen medekanshebbers. Michael laat zich niet zo snel verrassen door de onervaren spelers. Als Van Gerwen de eerste ronde (vanavond tegen Chas Barstow, red.) wint, gaat hij in de volgende ronde al naar ‘best of 7', dan wordt het al een stuk lastiger voor zijn tegenstanders.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zowel Scholten als Stompé durft niet één favoriet aan te wijzen. Scholten, die zijn geprinte bracket erbij pakt: ,,Ik kan zo een enorme lijst van deelnemers opnoemen die dit WK kan gaan winnen. Van Gerwen zit niet aan de meest ideale kant. Anderson, White, Cross en Van Barneveld kan hij al vroeg tegenkomen. En daarna misschien Peter Wright, één van de grote kanshebbers. Het ligt qua niveau allemaal erg dicht bij elkaar. Ik denk dat we nog nooit een WK hebben gehad waar het zo dicht bij elkaar ligt, dat is uniek en gigantisch leuk.”

Poll Wie wordt wereldkampioen darts? Gerwyn Price

Peter Wright

Michael van Gerwen

James Wade

Dimitri van den Bergh

Gary Anderson

Raymond van Barneveld

Een ander Wie wordt wereldkampioen darts? Gerwyn Price (19%)

Peter Wright (11%)

Michael van Gerwen (33%)

James Wade (0%)

Dimitri van den Bergh (8%)

Gary Anderson (5%)

Raymond van Barneveld (16%)

Een ander (8%)

Stompé is het daarmee eens: ,,Price, Wright, Van Gerwen, Jonny Clayton, Gary Anderson als hij in het toernooi groeit, Ryan Searle die bij de Players Championsip Finals gepiekt heeft", zo somt Stompé een rijtje kanshebbers op.

Publiek

De aanwezigheid van het publiek zou wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn, al is de aanwezigheid van supporters niet per se in het voordeel van Van Gerwen, zo denkt Stompé. ,,Die vinden het natuurlijk altijd leuk als favorieten op hun bek gaan. Eigenlijk is Wright de enige van de favorieten die daar voordeel uit haalt. Hij is echt een publiekslieveling. Price won vorig jaar natuurlijk al zonder publiek en komt pas na de Kerst weer terug. Dus wie er gaat winnen? Vroeger had je met Phil Taylor en Van Barneveld uitgesproken favorieten, daarna had je Van Gerwen, maar dit jaar is er niet één echt favoriet.”

Volledig scherm Fans in Alexandra Palace. © AP

Wie volgens The Matchstick, zoals Stompés bijnaam in zijn actieve jaren luidde, in elk geval gebaat is bij de aanwezigheid van publiek is Van Barneveld. ,,Raymond heeft veel eergevoel en zonder publiek is er minder eer te behalen", aldus Stompé over Barney, die na een jaar afwezigheid zijn rentree op het WK maakt.

De vijfvoudig wereldkampioen voelt zich naar eigen zeggen goed. ,,Het is een pluspunt dat hij dat zegt”, benadrukt Scholten. ,,Hij zal het WK zeker niet direct winnen, en hij behoort ook niet tot de top 4 à 5 grootste kanshebbers. Maar er liggen wel kansen voor hem. De eerste ronde komt hij wel door (maandag tegen Lourence Ilagan, red.), en mocht hij daarna van Rob Cross winnen, geeft dat zo'n boost, dat het daarna opeens hard kan gaan.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Pim Ras Fotografie

Het schema van Van Barneveld is echter niet gemakkelijk. Bij winst op Ilagan wacht zoals gezegd Cross, vervolgens Daryl Gurney en daarna wachten achtereenvolgens Anderson en Van Gerwen, mits die hun favorietenrol waarmaken uiteraard. Stompé denkt dat dat juist in Van Barnevelds voordeel is: ,,Tegen spelers zoals Van Gerwen of Price wordt hij gedwongen om goed te zijn. Daar is zijn voorbereiding dan ook helemaal op gericht en dan neemt hij zijn ervaring mee. Maar de eerste ronde is altijd lastig en wil je zo snel mogelijk achter de rug hebben. Price had het lastig, Wright was niet overtuigend. Dus ik heb geleerd dat we in de eerste ronde niet te veel verwachtingen moeten hebben, er zijn altijd verrassingen en buiten Krzysztof Ratajski zitten we nog niet echt op schema met de verrassingen. Die eerste ronde kan dus zeker een struikelblok zijn.”

Van Barneveld zelf wil graag weer spraakmakend zijn, zo gaf hij aan in een interview. ,,Het is maar op wat voor manier je spraakmakend wilt zijn. Valt dat samen met resultaten en wil je jezelf die druk opleggen? Dat moet je denk ik niet doen. Maar Barney is altijd kleurrijk geweest en heeft een reputatie waar je u tegen zegt", zegt Stompé. ,,Hij viel me in elk geval zeker niet tegen bij de Players Championship Finals. Hij speelde heel behoorlijk en hij is positief. Hij traint hard en doet er veel voor, dus als hij op het podium het gevoel krijgt zoals in zijn gloriejaren kan hij altijd verrassen.”