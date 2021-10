Wie volgt Portugal op als tweede winnaar Nations League: Spanje of Frankrijk?

‘Bauké, Bauké’: voor Mollema is Lombardije wel degelijk een wielermonu­ment

9 oktober Na de meeslepende editie van Parijs-Roubaix is het tijd voor het volgende wielermonument. Maar de Ronde van Lombardije spreekt veel minder tot de verbeelding. Nederlandse oud-winnaars Bauke Mollema en Hennie Kuiper over het hoe en waarom. En over hun liefde voor deze koers.