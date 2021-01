Wie verlost deze ex-eredivisiespelers in het buitenland van de bank?

De transfermarkt is vanaf vandaag open en dat betekent voor veel voormalige eredivisiespelers goed nieuws. Een groot aantal van hen zit namelijk in het buitenland te verpieteren op de bank en heeft nu tot 1 februari de kans om van club te wisselen.

Michael Verrips

De transfer van keeper Michael Verrips naar Sheffield United anderhalf jaar geleden is geen succes geworden. De sluitpost, die in Nederland voor Sparta en MVV speelde, heeft nog geen minuut onder de lat gestaan in Engeland sinds hij werd overgenomen van KV Mechelen. Bij de hekkensluiter van de Premier League staat de Engelse Aaron Ramsdale steevast op doel. Wellicht dat een eredivisieclub de doelman kan oppikken.

Timothy Fosu-Mensah

Pas tachtig minuten speelde rechtsback Timothy Fosu-Mensah dit seizoen mee met Manchester United in de Premier League. De teamgenoot van Donny van de Beek komt, net als voorgaande jaren, niet aan de bak bij de ploeg die de koppositie in Engeland deelt met Liverpool. De 23-jarige Nederlander werd al eens uitgeleend aan Crystal Palace en Fulham, een verhuurperiode lijkt ook deze winterperiode een serieuze optie voor de oud-Ajacied.

Derrick Luckassen

De carrière van Derrick Luckassen stokt sinds hij in in 2017 bij AZ furore maakte. PSV kocht de verdediger, die ook als verdedigende middenvelder kan spelen, voor vijf miljoen euro. In Eindhoven hebben ze nog weinig plezier beleefd van Luckassen. PSV verhuurde hem al aan Hertha BSC waar hij geen potten wist te breken. Momenteel wordt hij voor het tweede jaar op rij verhuurd aan Anderlecht. Aan het begin van het seizoen kreeg de Amsterdammer onder Vincent Kompany nog veel speeltijd, de laatste twee maanden speelde de stopper nog maar achttien minuten.

Jeffrey Bruma

Volledig scherm Jeffrey Bruma komt weinig aan de bak bij VFL Wolfsburg. © BSR Agency 25-voudig international Jeffrey Bruma is bij VfL Wolfsburg op een zijspoor beland. De verdediger, die met PSV twee keer landkampioen werd, speelde dit seizoen nog geen wedstrijd in de Bundesliga. De club van Wout Weghorst verhuurde de stopper vorig seizoen al aan FSV Mainz, maar ook daar kwam hij amper aan de bak. Een vertrek bij de nummer vier van Duitsland lijkt een realistische optie voor de verdediger die indruk maakte in de eredivisie onder Philip Cocu.

Joshua Brenet

Oud-PSV’er Joshua Brenet speelde in het seizoen 2017/18 een waanzinnig seizoen bij PSV. De verdediger werd voor de derde keer kampioen van Nederland en had daar met een goal en vijf assists een groot aandeel in. TSG Hoffenheim maakte die zomer 3,5 miljoen euro over aan PSV, maar heeft daar nog weinig aan gehad. In zijn eerste seizoen speelde hij nog veertien wedstrijden, het seizoen erna belandde de Limburger op een zijspoor in Zuidwest-Duitsland. Vitesse huurde de verdediger vorige winterperiode maar onder Edward Sturing werd zijn periode, deels door de coronacrisis, geen succes. Dit seizoen speelde de back pas een minuut mee in de Bundesliga.

Christian Eriksen

Volledig scherm Christian Eriksen komt amper in de plannen van Antonio Conte voor. © REUTERS Ex-Ajacied Christian Eriksen verruilde in de winterperiode van vorig jaar Tottenham Hotspur voor Internazionale, maar mag nu alweer vertrekken. Inter betaalde 27 miljoen euro voor de 28-jarige Deen, maar hij kon bij de club uit Milaan eigenlijk geen moment overtuigen. Inter-coach Antonio Conte had in zijn spelsysteem geen vaste plek voor Eriksen, die dit seizoen in de Serie A ook nog maar tot 274 minuten is gekomen. In 2020 kwam Eriksen in totaal tot 38 wedstrijden voor Internazionale, waarin hij goed was voor slechts vier goals en drie assists.

Kevin Strootman

Alhoewel Kevin Strootman in zijn eerste twee seizoenen bij Olympique Marseille vaker in de basis begon dan op de bank, werd hij niet zo gewaardeerd als bij AS Roma. Eusebio di Francesco, toenmalig trainer van de Romeinen, besloot om de defensieve middenvelder voor 25 miljoen euro van de hand te doen. Een keuze waar hij later spijt van kreeg, zo gaf hij toe in de Italiaanse media. In Frankrijk gaat het de 46-voudig international dit jaar minder goed af. Marseille gebruikt Strootman nog maar amper. Hij begon alleen de eerste competitiewedstrijd in de basis en speelde, verdeeld over twaalf wedstrijden, slechts 202 minuten.

Guus Til

Guus Til heeft het sinds zijn overstap naar Spartak Moskou erg lastig. Bij AZ groeide de middenvelder uit tot aanvoerder en maakte hij zelfs zijn debuut voor Oranje. Sinds hij in de zomer van 2019 door AZ voor 16 miljoen euro werd verkocht aan de Russische recordkampioen, is het bergafwaarts gegaan. In zijn eerste seizoen bij Spartak had Til alleen een basisplaats in de eerste zeven competitiewedstrijden, de rest van het seizoen moest hij het daarna doen met korte invalbeurten. Spartak besloot de middenvelder te verhuren aan SC Freiburg, maar daar komt Til helemaal niet aan de bak. De 23-jarige begon met een blessure bij de Duitsers, maar zit de laatste maand alleen maar op de bank. Hij kwam niet verder dan negen minuten bij de nummer 10 van de Bundesliga.

Michel Vlap

Ook Michel Vlap zit meer op de bank dan hij had gehoopt. In 2019 betaalde RSC Anderlecht acht miljoen euro aan SC Heerenveen, een bedrag dat in eerste instantie een koopje leek. In zijn eerste seizoen maakte de aanvallende middenvelder tien doelpunten in 25 wedstrijden onder coach Vincent Kompany. Dit jaar lijken de Belgen Vlap niet nodig te hebben. De aanvallende middenvelder maakte dit seizoen nog geen een keer de negentig minuten vol. Vlap kwam niet verder dan 385 minuten in zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League. Scoren deed hij dit seizoen nog niet.

Graziano Pellè

Graziano Pellè (35) zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij het Chinese Shandong Luneng niet werd verlengd. Twee weken geleden werd duidelijk dat clubs uit de Chinese Super League nog maximaal 3 miljoen euro per jaar aan salaris mogen betalen aan spelers. Graziano Pellè verdiende sinds de zomer van 2016 liefst 16 miljoen euro per jaar, dus in totaal zo’n 72 miljoen euro. De twintigvoudig international van Italië scoorde 61 keer in 125 duels voor Shandong Luneng. Bij Feyenoord kwam hij in 66 duels tot 55 treffers. Daarna speelde Pellè bij Southampton, waar hij dertig keer scoorde in 81 wedstrijden. Clubs uit de Premier League en Juventus zouden interesse hebben in de lange aanvaller.

Alireza Jahanbakhsh

Sinds het Engelse Brighton & Hove Albion in de zomer van 2018 negentien miljoen euro overmaakte naar AZ, heeft het weinig plezier beleefd aan de technische buitenspeler. Jahanbakhsh speelde in de eredivisie geweldig en groeide uit tot een absolute smaakmaker. In zijn laatste seizoen bij AZ werd de Iraniër de Most Valuable Player van het seizoen. Hij was betrokken bij 33 doelpunten (21 goals, 12 assists) en leek goed genoeg voor de Premier League. Jahanbakhsh speelde in zijn eerste seizoen nog wel negentien wedstrijden voor de The Seagulls, in zijn tweede en derde seizoen moet hij genoegen nemen met invalbeurten. De buitenspeler scoorde pas twee keer voor de Engelsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Bekijk hiernaast een van de twee doelpunten van Jahanbakhsh in het shirt van Brighton.

Bank

Deze overige spelers zitten net als de elf basisspelers meer op de bank dan in de basis.

• Lasse Schöne (Genoa)

• Luc Castagnios (Gyongnam, Zuid-Korea)

• Zakkaria Bakkali (Anderlecht)

• Jordy de Wijs (Hull City)

• Cuco Martina (Everton)

• Kingsley Ehizibue (FC Köln)

• Marvelous Nakamba (Aston Villa)

• Sepp van den Berg (Liverpool)

• Ki-Jana Hoever (Wolves)

• Crysencio Summerville (Leeds United -21)