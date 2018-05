Wie treft Van Gerwen in play-offs van de Premier League?

Van Gerwen treft als lijstaanvoerder in de play-offs de nummer vier in de stand en dat is nu Gary Anderson. Maar dan moet de Schot wel drie legs winnen van Van Gerwen om daar helemaal zeker van te zijn. Of zijn enige rivaal Daryl Gurney (tegen Peter Wright in de eerste partij van de avond) moet punten inleveren. Een 7-2 zege is voor Gurney sowieso nodig om kans te houden. ,,Ik heb een wonder nodig, maar dat verwacht ik niet'', aldus Gurney in de aanloop naar Aberdeen.



Anderson, die in 2011 en 2015 de Premier League won, is blij met Aberdeen als speelplaats. ,,Het voelt als thuiskomen. Ik speel er altijd goed, hoewel Van Gerwen een taaie tegenstander is. Het maakt me echt niet uit op welke plek ik in de top vier eindig en wie ik in Londen tegenkom, als ik maar mijn beste spel maar laat zien.''