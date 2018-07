Wie pakt er toch nog een (troost)prijs in Rusland?

De klasse van Frankrijk of de vechtlust van Kroatië?

9:06 Gaat de Coupe du Monde naar Parijs of de Svjetski kup naar Zagreb? Frank Renout, correspondent in Parijs en inmiddels een halve Fransman, en verslaggever Wessel Penning, met een half-Kroatische zoon en een huis in Kroatië, leggen aan de vooravond van de WK-finale uit waarom 'hun' land moet winnen. Twee liefdesbetuigingen.