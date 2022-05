Wie moeten bij AS Roma het strijdplan van Mourinho uitvoeren? Dit is de tegenstander van Feyenoord

De trainer is het bekendste gezicht bij AS Roma, maar welke spelers voeren het strijdplan van José Mourinho uit? Een snelle voorstelronde van onze verslaggever Maarten Dekker langs de belangrijkste namen die het vanavond in de Conference League-finale opnemen tegen Feyenoord.

Rui Patrício (34)

De ervaren doelman van de Portugese nationale ploeg, overgenomen van Wolverhampton Wanderers, maakt in zijn debuutjaar in Italië een betrouwbare indruk. De laatste Roma-keeper die minder doelpunten incasseerde in een compleet Serie A-seizoen, is nu een grootheid bij Liverpool: Alisson Becker.

Rick Karsdorp (27)

Halverwege zijn vijfjarige verblijf in Rome keerde hij als huurling nog even terug bij zijn oude liefde in de Kuip, maar inmiddels is de ‘Hollandse Trein’ niet meer weg te denken van de rechterflank in het Stadio Olimpico. Recentelijk niet helemaal fit, maar normaliter speelt hij onder José Mourinho altijd.

Volledig scherm Rick Karsdorp. © AP

Roger Ibañez (23)

Bij Fluminense geschoolde Braziliaanse verdediger, die in Italië eerst acclimatiseerde bij Atalanta en nu bij Roma een vaste waarde is in het defensieve driemansblok. Belangrijk voor Feyenoord: gevaarlijke klant bij hoekschoppen en vrije trappen, pikt geregeld een doelpunt mee.

Marash Kumbulla (22)

Vorig jaar door de UEFA aangemerkt als een van de vijftig grootste talenten in het Europese voetbal. Geboren in Italië, maar als international actief voor het land van zijn ouders, Albanië. Mourinho sprak al de hoop uit dat het thuispubliek in Tirana vanwege ‘Max’ op de hand van zijn ploeg is.

Gianluca Mancini (26)

Afkomstig uit de jeugdopleiding van Fiorentina, via Perugia (Serie B) en Atalanta geleidelijk opgeklommen naar het niveau van Roma en de nationale ploeg. Bij zijn oproep voor La Squadra Azzurra speelde nepotisme geen rol, want de lange verdediger (1.91 meter) is geen familie van de Italiaanse bondscoach.

Volledig scherm Gianluca Mancini. © Pro Shots / Niels Boersema

Chris Smalling (32)

Toen Manchester United in 2019 voor 80 miljoen pond Harry Maguire binnenhaalde, trok de man op diens positie snel zijn conclusies. De Engelsman blijkt prima te gedijen in Rome, want zijn stiel is dezelfde gebleven: tegenstanders uitschakelen. Wie is nu beter af, Roma of United? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Poll Wie wint de finale van de Conference League? AS Roma

Feyenoord Wie wint de finale van de Conference League? AS Roma (37%)

Feyenoord (63%)

Leonardo Spinazzola (29)

U weet nog wel, uitblinker bij de Italianen als dynamische linksback op het EK, maar de gewonnen finale vierde hij vanwege een gescheurde achillespees strompelend op krukken. Was de laatste twee duels in de Serie A weer basisspeler bij Roma. Oftewel: net op tijd fit om alsnog een Europese eindstrijd mee te kunnen pikken.

Jordan Veretout (29)

Multitalent dat net zo makkelijk als regisseur voor de verdediging speelt om de week erna juist een dynamische rol met veel diepgang te vertolken. Door de moordende concurrentie meestal geen international, maar maakte in oktober nog wel deel uit van de Franse selectie die de Nations League won.

Bryan Cristante (27)

Door zijn Canadese vader en Italiaanse moeder vernoemd naar Bryan Ferry, zanger van Roxy Music. Product van de jeugdopleiding van AC Milan, met een scherp oog voor ruimtes op het veld en altijd loerend op steekpasses. Speelde mee in zes van de zeven wedstrijden op het gewonnen EK, telkens als invaller.

Henrikh Mkhitaryan (33)

Grootheid in zijn vaderland Armenië. Technisch volmaakt en na zijn jaren bij Borussia Dortmund, Manchester United en Arsenal een van de meest ervaren en gelouterde krachten bij Roma. Raakte in de eerste halve finale tegen Leicester City geblesseerd aan een hamstring, maar lijkt net op tijd fit voor deze finale.

Volledig scherm Henrikh Mkhitaryan. © AP

Lorenzo Pellegrini (25)

Erfopvolger van clubicoon Francesco Totti, al gun je niemand zo’n last. Geboren Romein, opgeleid bij Roma, even gerijpt bij Sassuolo en nu al op zijn 25ste de nieuwe capitano van zijn club. Is als diepgaande middenvelder bezig aan een topseizoen, niet in de laatste plaats door negen doelpunten in 28 competitiewedstrijden.

Nicolò Zaniolo (22)

Zijn geschreeuw tijdens Nederland-Italië in de Johan Cruijff Arena ging in september 2020 door merg en been. Weer een gescheurde kruisband, deze keer in de linkerknie. Geldt in Italië nog altijd als een van de grootste talenten voor de toekomst. Maakte met drie goals in de kwartfinale korte metten met de Noren van Bodø/Glimt.

Tammy Abraham (24)

Moest bij Chelsea plaatsmaken voor Romelu Lukaku, om vervolgens zelf de grootste aankoop van ‘Project Mourinho’ te worden (à 40 miljoen euro). Vorige week verbeterde hij met zijn 17de competitietreffer nog een record dat al sinds 1962 in de boeken stond (dat van Engelsman met de meeste doelpunten in één Serie A-jaargang) en maakte er ook al negen in deze Conference League-campagne.

Eldor Shomurodov (26)

De exoot in het gezelschap. Sprak aanvankelijk Engels noch Italiaans en had mede daardoor een stroeve start. Een van de vaste invallers in het strijdplan van Mourinho. Met 28 goals in 54 interlands een grootheid in eigen land, waar hij ‘de Oezbeekse Messi’ wordt genoemd, al is hij 20 centimeter langer dan het Argentijnse fenomeen.

Stephan El Shaarawy (29)

Zwitsers-Italiaanse moeder, Egyptische vader - vandaar de achternaam. Debuteerde bij Genoa al op 16-jarige leeftijd op het hoogste niveau en werd al snel opgepikt door Milan, maar brak mede door blessureleed nooit echt door in de top. Na twee jaar in China terug bij Roma, waar hij dit seizoen vooral inviel.