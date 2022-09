Wie kan, en durft, Serena Williams met pensioen te sturen?

Oekraïense Marta Kostjoek weigert op US Open Belarussi­sche Victoria Azarenka de hand te schudden

De Oekraïense tennisster Marta Kostjoek heeft op de US Open geweigerd Viktoria Azarenka uit Belarus de hand te schudden na hun duel op de US Open. Toen Kostjoek na haar nederlaag in de tweede ronde bij het net stond, stak ze alleen haar racket in de richting van Azarenka.

1 september