Wie kan Ajax treffen, en wie niet? Dit zijn (voor zover bekend) de scenario's

Er staan vanavond nog acht duels op het programma in de Champions League, maar de contouren voor de loting voor de achtste finales van de Champions League tekenen zich af voor Ajax. Wie kunnen ze treffen, en wie sowieso niet? We zijn de scenario's, zover bekend, alvast op een rijtje.

Zes zeges op rij voor Ajax, wat een prestatie! Na de zege opo Sporting CP zorgden de Amsterdammers voor de perfecte reeks in de Champions League. Als ook Bayern München vanavond wint zijn er met Liverpool drie clubs die met dat huzarenstukje overwinteren. En die clubs kan Ajax straks bij de loting - aanstaande maandag in het Zwitserse Nyon - alvast niet treffen. Al bekend was dat Ajax als groepswinnaar in de Champions League straks stuit op een nummer twee uit een andere groep. Welke van de zeven opponenten dat kunnen worden, wordt pas vanavond bekend.

Wat weten we nu?

Ajax stuit in de achtste finales sowieso niet op Manchester City, Bayern München, Liverpool en Manchester United. Dat kwartet is verzekerd van de groepswinst. Ook kunnen de Amsterdammers in de volgende ronde niet meer loten tegen Sporting CP, dat tweede werd in de groep van Ajax. Resteren zeven clubs.

Is al bekend welke dat kunnen zijn?

Nog lang niet allemaal. Dat wordt vanavond bekend. Na de laatste duels in de Groepen A, B, C en D kunnen we wel met zekerheid zeggen dat dit potentiële tegenstanders van Ajax zijn:

• Paris Saint-Germain (nr twee uit Groep A)

• Atlético Madrid (nummer 2 uit Groep B)

• Inter (nummer 2 uit Groep D)

Wie kunnen daar nog meer bij?

Bloedstollend spannend is het nog in de Groepen E, F en G.

In Groep E hoopt FC Barcelona op een wondertje in München tegen Bayern. De Catalananen móeten winnen. Zo niet, dan is Benfica - de club die PSV uit de Champions League hield - bij een zege op Dinamo Kiev de nummer twee. Dit is de stand.

In Groep F strijden Atalanta en Villarreal vanavond in Bergamo in een rechtstreeks duel om de tweede plek achter Manchester United. De Spanjaarden hebben aan een punt genoeg om zich in het rijtje potentiële opponenten van Ajax te scharen. Dit is de stand.

Echt spannend is het nog in Groep G, waar alle clubs nog groepswinnaar én tweede kunnen worden: VfL Wolfsburg ontvangt Lille en Red Bull Salzburg speelt thuis tegen Sevilla. Zie hier de stand.

En dan Groep H

Hier is de situatie overzichtelijker. Chelsea en Juventus staan met twaalf punten uit vijf wedstrijden bovenaan en zijn verzekerd van de laatste zestien. De ploeg van Hakim Ziyech heeft een beter onderling resultaat tegen Matthijs de Ligt en co, zodat Chelsea vanavond bij een zege op Zenit groepswinnaar is en Juventus (tegen Malmö) doorschuift naar het rijtje potentiele tegenstanders van Ajax.

Welke data moeten we in onze agenda's zetten?

Dat zijn er voor nu maar meteen vier. Plan voor de achtste finales van de Champions League geen visites op dinsdag 8, woensdag 9, dinsdag 15 én woensdag 16 maart 2022. Na de loting van maandag kun je er twee wegkrassen.